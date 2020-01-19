Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız Steel And Flesh, ortaçağ dönemine yolculuk yaparak ilkel savaş aletleriyle nefes kesen savaşlara katılacağınız ve ganimet mücadelesi vereceğiniz eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı 3D grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendi imparatorluğunuzu kurmak için ganimet savaşlarına katılmak ve güçlü bir orduyu yöneterek yeni yerler fethetmektir.

Kılıç ve ok gibi ilkel savaş aletlerinden yararlanarak düşman birliklerini etkisiz hale getirebilir ve farklı özelliklere sahip yüzlerce askerden güçlü bir ordu kurabilirsiniz.

Dilerseniz çeşitli ordularda bireysel bir asker olarak tekli görevlerde bulunabilir, dilerseniz de kendi krallığınızı kurarak dünyaya hükmetmek için savaşabilirsiniz. Kılıç, mızrak, ok, çelik zırh, kalkan, mızrak, dikenli tokmak, balta ve daha onlarca ölümcül silahtan yararlanarak ordunuzdaki askerleri donatabilir ve savaşlara hazır hale gelebilirsiniz.

Aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Steel And Flesh, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyundur.