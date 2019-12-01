Stencil Art - Spray Masters

Sanatsal olmanın ve destansı bir şaheseri boyamanın nasıl bir his olduğunu hiç merak ettiniz mi? Artık her şeyi kolaylıkla deneyimleyebilirsiniz! Arkadaşlarına gösterebileceğin yüzlerce farklı nesneyi doldur. Şablonu yerleştirin ve püskürtün.

Bir sonraki kalıbı alın ve renklendirin. Sonunda hepsini kaldırın ve sanat eserinizi gösterin. Kolajınızı oluşturmak hiç bu kadar tatmin edici olmamıştı. Rahatlayın, çizin ve resimler oluşturun. Keşfetmek için pek çok tatmin edici grafiğe sahip bu oyunda eğlenceli ve bulması kolay, ancak spreyi kaçırmayın.

Resimlerinizi spreylemeye devam edin. Meyveleri, evcil hayvanları, işaretler veya insanlar olsun, şablonlamanız için çok fazla hayal gücü bulunuyor. Zorlu şekiller yeteneklerinizi test edecek. Tüm detayları doldurabilir misin? Boyamak, duvar yazısı yapmak veya sadece bazı şekiller çizmek istiyorsanız, Stencil Art sizi oraya götürecek. Stencil Art - Spray Master'da iyi şanslar.

