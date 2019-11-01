Hem Android hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Stick Cricket Live, gerçek zamanlı kriket maçlarına çıkarak zorlu turnuvalarda boy göstereceğiniz eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve gerçekçi efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, rakibinizin fırlattığı topa olabildiğince sert ve hızlı vurarak topu hedef bölgeye göndermek ve en yüksek puanı alarak maçlardan galip ayrılmaktır. Hassas kontrolleri ile topa dilediğiniz sertlikte vurabilirsiniz. Oyunu dilerseniz çevrimiçi oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Turnuvalarda birinci olarak kupalar kazanabilir ve yeni oyuncuların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda farklı özelliklere sahip onlarca kriket oyuncusu ve uluslar arası şampiyonaların düzenlendiği birçok stadyum bulunmaktadır. Ayrıca oyuncuları özelleştirebileceğiniz yüzlerce kıyafet ve sayısız aksesuar yer almaktadır.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve spor oyunları arasında kendisine yer bulan Stick Cricket Live, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve nefes kesen maçları sayesinde heyecana doyacağınız sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.