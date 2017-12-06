Stick Fight: Shadow Warrior, mobil platformda en çok oynanan çöp adam oyunu serisinin yenisi. Gölge savaşçısı unvanını almak için mücadele eden genç bir çöpten adamın yerine geçtiğimiz oyunda aksiyonsuz bir saniye bile geçmiyor. Hızlı tempolu oyunları seviyor, çöpten adamların yer aldığı oyunlara ayrıca bir ilginiz varsa bu oyundan kafanızı kaldıramayacaksınız.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş son derece kaliteli görseller sunan yapım, iOS platformunda da ücretsiz karşımıza çıkıyor. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan aksiyon oyununda efsane gölgeler ustasını öldürmemiz gerekiyor. Tüm silahları ustalıkla kullanabilen bu büyük dövüşçüyle yüz yüze gelmeden onlarca çöp adam öldürüyoruz. Silah ve zırh çeşitliliği oldukça fazla.

Kara kuşak olmak için tüm hünerlerimizi sergilediğimiz oyunun aktif internet bağlantısı gerektirmediğini de belirteyim.