Birbirinden farklı oyunlara imza atan Skygo yepyeni oyunu olan Stickfight Infinity ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynanmaya devam ediyor.

Stickfight: Legends of Survival’ın yapımcıları tarafından hayata geçirilen yapımda oyuncular çöp adamları ile birbirinden farklı düşmana karşı savaşacak ve hayatta kalmaya çalışacaklar.

Engellerle ve tehlikelerle dolu onlarca seviyenin yer aldığı oyun da oyuncular 18 farklı silahı deneyimleme fırsatı bulacakları gibi sınırsız seviyeye sahip bölümleri de tamamlamaya çalışacaklar.

Yapım içerisinde yer alan seviyelerde bazı zorlu görevler de oyuncuları bekliyor olacak. Oyuncular tempolu bir yapı da bu bölümleri aşmaya çalışacaklar.

Başarılı yapım aksiyon oyunları arasında yer alıyor.