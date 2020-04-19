Stickman Dash oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Zamanı yavaşlatma yeteneğine sahip olsaydınız ne olurdu? İşte bu soruya cevap niteliğinde hazırlanmış bir oyunla karşınızdayım. Sadece belli kurallar çerçevesinde size bu hakkı veriyoruz ve kazanmanızı istiyoruz.

Bu oyunda yapmanız gerekenler çok basit; düşmanlarınızın hamlelerinden kaçmak için doğru zamanda ve doğru yerde sıçramak. Amacınız ise bu engellere takılmadan bitiş çizgisine ulaşabilmeniz. Fakat çok dikkatli olmanız gereken konu düşmanınızın hamlesinin nereden geleceğini bilemezsiniz. Bu nedenle doğru stratejiler kurup oyunun galibi olmak. Her galibiyet size binlerce altın kazandıracak. Dikkatli olmanız gereken diğer bir husus ise ilerleyen bölümde düşmanlarınızın hamleleri hem çoğalacak hem de zorlaşacak. Oyundan keyif almaya bakın. Aksiyonun hız kesmeden devam etmesi ile de oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Bu büyük macerada kazanan olmak istiyorsanız kendinizi geliştirip usta olmalısınız. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.