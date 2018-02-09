10 milyondan fazla oyuncuyla Stickman Skate Battle ve Stickman Cross Golf Battle'in devam serisi olan Stickman Disc Golf Battle, kendi kategorisi içerisinde gerçekten başarılı bir oyun. Çevrim içi olarak rakibinizle karşılıklı kapışabileceğiniz oyundaki amacınız rakibinizden önce diskinizi hedefe tutturmak.

Sıradan golf oyunlarına nazaran farklı yapısı ve çevrimiçi oynanabilirliği sayesinde ön plana çıkan oyunda grafiklerin de başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor. Birbirinden ayrı diskler ile rakiplerinizi yenmeyi deneyebilir ve yeni disklerin kilidini açabilirsiniz. Online olarak oynayacağınız oyunlarda da kazanırsanız, rakibinizin altınlarına el koyabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz oyunda, kazandığınız maçlar sayesinde disk golf dünyası etkinliklerine katılma şansını elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık ve aylık etkinlikler ve turnuvalara katılabilir veya 1vs1 maçlarıyla kendinizi test edebilirsiniz.

Stickman Disc Golf Battle Özellikleri