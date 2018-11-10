Stickman Hook, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Eşsiz zamanlar geçirebileceğiniz oyunda akrobatik hareketler yapıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki bulunuyor. Zorlu seviyeleriyle de dikkat çeken oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda en uygun zamanı kollamanız gerekiyor. Küçük bir çöp adamı kontrol ettiğiniz oyunda hızlı ve tempolu bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda önünüze çıkan engellerden kaçmalı ve tüm seviyeleri tamamlamalısınız. En uygun zamanı kollamanız gereken oyunda boş zamanlarınızı da eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Stickman Hook sizleri bekliyor.

Stickman Hook oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.