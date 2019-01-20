Stickman Legends: Gun Shooter, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Stickman Legends: Gun Shooter, nefes kesen sahneleriyle ön plana çıkıyor. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda katil çöp adamları yok ediyorsunuz. Birbirinden eğlenceli sahneleriyle de ön plana çıkan oyunda yüzlerce farklı silahı kontrol edebiliyorsunuz. Rakiplerinize meydan okuyabileceğiniz oyunda kontrol ettiğiniz karakteri dilediğiniz gibi giyindirebiliyorsunuz. Keskin nişancı silahlarından taarruz silahlarına kadar her türlü silahı kontrol edebileceğiniz oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Sürükleyici bir etkiye sahip olan Stickman Legends: Gun Shooter, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Stickman Legends: Gun Shooter oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.