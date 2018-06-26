Stone Skimming, Voodoo’nun beceriye dayalı popüler oyunlarından biri. Boş zamanlarda, zamanında geçmek bilmediği anlarda, toplu taşımada, misafirlikte oynamak için ideal mobil oyunlar arasında. iOS tarafında da ücretsiz ve internetsiz oynayabiliyorsunuz.

Voodoo’nun yeni oyununda taş sektiriyoruz ancak gerçektekinden biraz farklı. Suda taş sektirmek yerine taşı olabildiğince uzağa fırlatıp objelere çarpmasını engelliyorsunuz. Taş, suda sekerek gitmiyor ancak yine de oynaması keyifli. Oynanış çok basit. Tek yapmanız gereken; renkli barda ortayı yakalamak ve sonrasında parmağınızı sola sağa sürükleyerek taşın engellere çarpmasını önlemek. Ne kadar uzağa fırlatırsanız o kadar yüksek puan alıyorsunuz elbette lakin belli bir hedefi de geçmeniz gerekiyor.