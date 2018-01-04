StopAd, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir reklam önleme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü özellikleriyle dikkat çeken uygulamada her türlü reklamdan kurtuluyor ve daha hızlı bir internet deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Mobil telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir reklam engelleme yazılımı olan StopAd, basit kullanımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Hızlı bir internet deneyimi sunan uygulama ile gereksiz reklamlardan kaçınıyor ve aynı zamanda da telefonunuzun pil ömrünü uzatıyorsunuz. Oyunlardan uygulamalara kadar telefonda karşınıza çıkabilecek her türlü reklamın önüne geçen StopAd, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Aynı zamanda gereksiz yere veri kullanımını da azaltan uygulamada, telefonun pil ömründe de belirgin bir artış sağlayabiliyorsunuz. İnternette gezinirken karşınıza çıkan reklamlardan kurtulmanız için yardımcı olan StopAd, vazgeçilmezlerinizi arasında yer alacak türden bir yazılımdır. Tarayıcı fark etmeksizin her türlü reklamdan kurtulabileceğiniz program ile daha hızlı bir internet deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Popup reklamlarından bannerlere kadar pek çok farklı türde reklamın önüne geçebileceğiniz StopAd, mutlaka denemeniz gereken bir uygulamadır.

StopAd uygulamasını iPhone cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.