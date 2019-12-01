Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan problemsiz bir şekilde oynayabileceğiniz ve haylinizdeki imparatorluğu kurarak tüm dünyaya hükmedeceğiniz StormBorn, efsanevi savaşçılardan kurulu güçlü bir orduyu yöneterek nefes kesen ganimet savaşlarına katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü rakiplerle mücadele ederek imparatorluk savaşları yapmak ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir.

Ordunuza farklı özelliklere ve yeteneklere sahip yüzlerce savaş kahramanını davet edebilirsiniz. Ayrıca kendi ülkenizi inşa ederek çeşitli üretim merkezleri ve maden ocakları açarak ordu için ekonomik kaynak sağlayabilirsiniz.

Oyunda toplamda 60 farklı karakter ve her karakterin kendine has özel güçleri bulunmaktadır.

Ayrıca ganimet savaşları yapacağınız yüzlerce farklı imparatorluk ve birbirinden zorlu sayısız görev yer almaktadır. Mobil platformda rol oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren StormBorn ile sizde hayalinizdeki orduyu kurarak güçlü rakiplerle mücadele edebilir ve gücünüzü herkese kanıtlayabilirsiniz.