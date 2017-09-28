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Stormbound 1.0.3 (ios)
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  4. Stormbound - iOS için Strateji Oyunu

Stormbound

1.0.3
ios
Stormbound
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
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Stormbound 3 - 3
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Murat İşçi
Murat İşçi

Gelişmiş grafikleri ve eşsiz kurgusuyla sürükleyici bir strateji oyunu

Stormbound, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur. Strateji oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunda keyifli bir deneyim yaşıyorsunuz.

Dört farklı güçlü krallığın yer aldığı bir oyun olan Stormbound, gerçek zamanlı mücadelelere dahil olabileceğiniz bir oyundur. Benzersiz kurgunun yer aldığı oyunda rakiplerinizle mücadele ediyor ve kendi krallığınızı büyütüyorsunuz. Strateji severlerin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm oyunda işiniz de bir hayli zor. Son derece dikkatli davranmanız gereken oyunda en güçlü kartları toplamalısınız. 2D ve 3D sahneleri içeren oyunda görsel şölen yaşıyorsunuz. Koleksiyonunuzu genişletmeniz ve güçlü bir konuma gelmeniz gereken Stormbound oyununu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda bir takım özel güçler de kullanabiliyorsunuz.

Stormbound oyununu iOS cihazlarınınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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