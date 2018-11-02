Oyuncuları gerçek bir hayatta kalma dünyasına götüren Stormfall: Saga of Survival mobil platform oyuncularına ücretsiz bir macera oyunu olarak sunuldu.

Plarium Global LTD tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım gerçekçi yapısı ile herkesin gönlünü fethediyor. Yırtıcı hayvanların yer aldığı oyunda doğa ile mücadele edecek ve çevreden gelebilecek tehliekelere karşı barınma ihtiyacımızı karşılamaya çalışacağız. MMORPG alanından oldukça başarılı bir süreç atlatan mobil macera oyunu 1 milyondan fazla oyuncu tarafından adeta bir tutkuyla oynanıyor.

İki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisini kazanarak geniş kitlelere ulaşmayı başaran yapım oyunculara kişiselleştirebilir öğelerde sunacak. Oyuncular silahlarını yükselterek daha etkili bir hale getirebilecekler. Bilinmeyen yerleri de keşfedebileceğimiz yapım da avlanacak ve beslenme ihtiyacımızı da karşılayacağız. Oyuncular çevredeki ağaçlardan, hayvanlardan ve taşlardan yararlanarak hayatlarını devam ettirmeye çalışacaklar. Issız yerlerde avlanacak olan oyuncular çok sayıda farklı tehlike ile de burun buruna gelecekler.

Kısa sürede milyonları kazanan yapım 4.5 skor puanı ile de Google Play’de başarılı bir süreci geride bıraktı.

İyi oyunlar dileriz.