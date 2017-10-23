StormFront 1944, İkinci Dünya Savaşı temalı strateji oyunları arasında. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan mobil strateji oyununda üssümüzü kuruyor, ordumuzu topluyor, PvP savaşlara katılıyoruz.

Hem iPhone hem de iPad’de kolay oynanabilir, ücretsiz, kaliteli grafikler sunan 2. Dünya Savaşı dönemi online strateji oyunu arıyorsanız StormFront 1944’ü indirip oynamanızı isterim.

Üs ve birliklerimizi tepe kamera açısından gördüğümüz oyunda birden fazla ülke seçimi yapmamıza izin veriliyor. Her ülkenin asker ve subayları farklılık gösteriyor. Savaşlar teke tek olabildiği gibi üçe üç arenalarda da yapılabiliyor. Ayrıca hem saldırı hem de savunma yönünüzü test eden haftalık PvE maçları düzenleniyor. Kanlarının son damlalarına kadar savaşan rakiplerle karşılacağınız ittifak savaşları da denemenizi isterim.