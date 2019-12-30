StoryArt uygulaması iOS cihazlarınıza indirip fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz harika bir programdır.

StoryArt, kolayca daha fazla beğeni ve takipçi edinmenize yardımcı olabilecek Instagram hikayesi için güzel kolaj düzenleri oluşturmanızı sağlayacak 1000'den fazla hikaye şablonu sunan bir Instagram hikaye düzenleyici uygulamasıdır.

StoryArt - Insta Hikaye tasarım laboratuarı:

- Fotoğrafınızı veya videonuzu filtreler veya profesyonel araç kutusuyla düzenleyin takipçilerinizi ve beğenilerini çekmelerini sağlayacak harika hikayeler yapın!

- Farklı stilleri ve sınırları ile yüksek kaliteli Instagram hikaye şablonları ekleyin.

- Özgün ve vurgulu kapaklar hazırlayın, yüksek kaliteli profilinizin harika ve oldukça zarif görünmesini sağlayan simgeler oluşturun.

- Durumunuzu, başlıklarınızı ve quizinizi farklı bir yazı stili ile göstererek dikkat çekin.

- Beyaz ve siyah dahil olmak üzere farklı arka plan renkleriyle profilinizi renklendirin.

Hikayeniz mükemmel boyutta olur, böylece endişe duymadan IG'ye yükleyebilir ve resimlerinizi kesmenize veya kırpmanıza gerek kalmadan paylaşabilirsiniz.

StoryArt'ı mini insta hikayesi ve tasarım laboratuarı olarak kullanmak ve bir hikaye sanatçısı olmak istiyorsanız hemen indirin ve denemeye başlayın. Güzel kareler ortaya koyacağınıza inanıyorum.

Uygulamayı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.