Storyluxe: Şablon ve Filtreler uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz yaratıcı edit uygulamasıdır.

Storyluxe, kolayca daha fazla beğeni ve takipçi edinmenize yardımcı olabilecek Instagram hikayesi için güzel kolaj düzenleri oluşturmanızı sağlayacak 100'den fazla hikaye şablonu sunan bir Instagram hikaye düzenleyici uygulamasıdır.

Fotoğrafçılık şablonları, neon, floral ve diğerlerini kullanarak dinamik Instagram hikaye şablonları oluşturun.

Özgün ve vurgulu kapaklar hazırlayın, yüksek kaliteli profilinizin harika ve oldukça zarif görünmesini sağlayan simgeler oluşturun. Durumunuzu ve başlıklarınızı farklı bir yazı stili ile göstererek dikkat çekin.

Hikayeniz mükemmel boyutta olur, böylece endişe duymadan IG'ye yükleyebilir ve resimlerinizi kesmenize veya kırpmanıza gerek kalmadan paylaşabilirsiniz. Daha sonra dışa aktarıp Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Pinterest, e-posta ve daha fazlası ile de istediğiniz uygulamada paylaşabilirsiniz.

Şablonların, filtrelerin ve fonların çoğunu kullanması ücretsiz. Bize kreasyonlarını göster! Resmi Storyluxe hesabındaki bir özellik için Instagram hikayende @storyluxe'den bahset.

Storyluxe'ü mini insta hikayesi ve tasarım laboratuarı olarak kullanmak ve bir hikaye sanatçısı olmak istiyorsanız hemen indirin ve denemeye başlayın. Güzel kareler ortaya koyacağınıza inanıyorum.

Uygulamayı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.