Stray Cat Doors, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil macera ve aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir macera oyunu olarak karşımıza çıkan Stray Cat Doors, kaçış oyunu tarzında oynanan bir oyundur. Basit mekanikleri ve zorlu bölümleriyle ön plana çıkan oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor. Gizemli olayları kovalamaya çalıştığınız oyunda sevimli karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşmak için mücadele verdiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken bir mobil oyun olan Stray Cat Doors tam size göre diyebilirim. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Stray Cat Doors oyununu sakın kaçırmayın. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka oynamanız gereken bir oyun diyebilirim. Renkli grafikleriyle ilgi çeken Stray Cat Doors oyununu mutlaka denemelisiz.

Stray Cat Doors oyununu iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.