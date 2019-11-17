Aksiyon ve macera dolu sokak maçlarına çıkacağınız ve zorlu turnuvalarda boy göstererek güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiniz Street Basketball Association, ücretsiz olarak sunulan ve milyonlarca basketbol tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi kontrolleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi takımınızı kurarak nefes kesen sokak maçlarına çıkmak ve birinci olmak için çaba sarf etmektir.

Oyunu dilerseniz online olarak da oynayabilir ve dünyanı en güçlü oyuncularına karşı mücadele edebilirsiniz. Sokak basketbolunda karakterinizi seçerek kıyasıya maçlara çıkabilir ve maçları kazanarak yeni basketçilerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunu farklı modlarda oynayabilir ve zorluk derecesini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğlenceli sokak maçları ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı yeteneklere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca maceraya doyacağınız onlarca zorlu turnuva ve müsabaka bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Street Basketball Association, spor oyunları arasında yer alan benzersiz bir oyundur.