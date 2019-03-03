Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Street Cricket iki farklı mobil platformda oynanıyor.

Basit arayüzleri ve kullanıcı dostu teması ile oyuncuların karşısına 2015’de çıkan yapım, Nextwave Multimedia imzası ile geliştirildi ve ücretsiz olarak yayınlandı. Tüm dünyada iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanabilen yapım, üç farklı haritaya sahip.

Sokak aralarında kriket oynama fırsatı bulduğumuz yapımda oldukça basit kontroller de yer alıyor. Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda kendi takımımızı kuracak ve diğer oyuncularla kriket maçları yapacağız. Eğlenceli oynanış yapısı ile keyifli zaman geçireceğimiz oyunda orta dereceli içerikler ve grafikler karşımıza çıkacak.

İyi eğlenceler dileriz.