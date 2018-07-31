Stretch!, mobil platformdaki en zor otobüs sürme oyunu olabilir. Köprü kurarak kuleden kuleye otobüsle geçmeye çalıştığınız oyunda son derece hassas dokunuşlar yapmanız gerekiyor. Biraz sinir bozucu oynanış sunsa da vakit geçirmek için oynanabilir mobil oyunlar arasına alabiliriz. Oyun tamamen ücretsiz ve sadece 171MB boyutunda!

Voodoo’nun ilk olarak iOS’a çıkardığı otobüs sürme oyununda yolu kendiniz yapıyorsunuz. Ekrana basılı tutarak köprüyü kuruyor, otobüsün bir kuleden diğerine geçmesini sağlıyorsunuz. Otobüs kulenin ortasında durursa ekstra puan ve ödül alıyorsunuz. Köprüyü biraz uzun veya kısa yaparsanız otobüs boşluğa düşüyor ve oyuna veda ediyorsunuz. Seviye atladıkça kulelerin yapısı da değişiyor; köprüyü kurmak zorlaşıyor.