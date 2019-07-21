Strike Force ile sürükleyici bir dünyaya girmeye hazır olun!

Onesoft’un başarılı oyunlarından birisi olan Strike Force günümüzde 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ederken kitlesini de artırıyor. Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, uzay savaşları ile oyunculara aksiyon dolu anlar yaşatıyor.

HD grafik açıları eşliğinde birbirinden farklı düşmanlar ile karşı karşıya geldiğimiz oyunda uzaylıları etkisiz hale getirebilmeye çalışacağız. Birbirinden farklı görevlerin yer aldığı yapımda oyuncular PvP savaşlarına katılabilecek, uzayın derinliklerinde ilerleyebilecekler.

Android ve İOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Strike Force, Google Play üzerinde 4.6 gibi bir değerlendirmeye sahip. Dileyen oyuncular hemen indirebilir ve oynamaya başlayabilirler.