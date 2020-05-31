ChaloApps tarafından geliştirilen StrikeFortressBox: Battle Royale günümüzün popüler oyun modu olan battle royale ile milyonlarca oyuncuyu karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

Mobil aksiyon oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan StrikeFortressBox: Battle Royale’de oyuncular birbirinden farklı silah modelleri ile gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı savaşacak ve hayatta kalmaya çalışacaklar.

Farklı harita seçeneklerinin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular araçlar ve helikopterlerden de faydalanabilecek, farklı silah modelleri ile rakiplerini etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

Grafik açıları ile oyuncuları tatmin edemeyen yapım zengin içeriği ile her kesimden oyuncunun beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden başarılı yapım, 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.