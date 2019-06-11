String.io, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve keyifli deneyim yaşayabileceğiniz bir oyun olan String.io, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyun olarak ön plana çıkan oyunda basit bir oynanış yer alıyor. Farklı avatarların kilitlerini açarak daha renkli bir atmosfer de oluştabileceğiniz oyunda online PvP mücadelesi veriyorsunuz. Stratejik mücadeleler verebileceğiniz oyunda topraklarınızı korumalı ve sürekli büyütmelisiniz. Oldukça zevkli bir oynanışa sahip olan String.io oyununu mutlaka denemelisiniz.

String.io oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.