Black Maple Games’in en yeni oyunu olarak lansmana çıkan ve çıkması ile binlerce oyuncu tarafından oynanmaya başlanan Strongblade tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve oyunculara keyifli anlar yaşatan Strongblade bünyesinde oyunculara hem bulmaca içerikleri hem de sürükleyici bir macera deneyimi sunuyor.

Android ve iOS platformlarında toplamda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Strongblade bünyesinde ilerleyeme dayalı bir oynanışa sahip. Basitten zora doğru ilerleyen bulmacalarda oyuncular 3’lü kombinasyonlar yapacak ve aynı türdeki nesneleri yok ederek bir sonraki bulmacaya geçmeye çalışacaklar.

Oyunun grafikleri ve içerikleri oldukça başarılı bir yapıda çıkarken oyun Google Play üzerinde 4.6 olarak değerlendiriliyor.