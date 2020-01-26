Tehlike uyandıran çarpışmalarda devasa ve heybetli bir kamyon görmek istediniz mi? Stunt Truck Jumping'de pedalı itmekte tereddüt etmeyin! Daha güçlü olanları açmak için garajınızdaki rampa arabalarını birleştirin. Korkutucu ve umursamaz bir araba sürücüsü olacak mısın?

Yeterince puan toplayın ve en yüksek hızda yarış otomobili elde edin. Yönünüzü kontrol edin, herhangi bir zamanda frene basın ve mükemmel kayma hareketini gösterin. Sınırlı süre boyunca daha yüksek bir pozisyona çıkın ve daha büyük ödülleri kazanın.

Bir kamyon takımı kurun ve havayolu şirketi işinize başlayın. Stunt Truck Jumping'de rölanti kamyon birleşme işini yönetin ve milyarder olun.Yoldan düşme ve kazanmak için yolunuzu planlayın.