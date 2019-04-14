Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Sugar Heroes, keyif verici eşleştirmeler yapabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı şekle ve renge sahip şeker yığınlarını uygun şekillerde birleştirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve çeşitli objelerin kilidini açmaktır. Şeker bloklarını eritmek için aynı renkte ve şekildeki 3 bloğu bir araya getirmelisiniz. Aynı blokları yan yana veya üst üste dizerek eşleştirebilirsiniz. Bu sayede puanlar toplayabilir ve farklı mekanlar keşfedebilirsiniz. Sıra dışı tasarımı ve sürükleyici bölümleri ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlere farklı eşleştirme bölümü ve sayısız ödül yer almaktadır. Birçok komik karakterden yardım alarak büyüleyici mekanlarda eşleştirmeleri tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Mobil oyun dünyasında klasik kategoride yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Sugar Heroesile sizde günün stresini atabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.