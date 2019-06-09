Mobil oyun dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alan Jam City Inc yine oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan Sugar Smash: Book of Life rengarenk bir şeker patlatma oyunu olarak karşımıza çıktı. Android ve İOS platformunda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, basitten zora doğru ilerleyen bir yapıya sahip.

Oyunculara benzersiz bir dizi bulmaca sunan yapımda karşımıza çıkan aynı türdeki nesneleri bir araya getirerek yok etmeye çalışacağız. Klasik bir şeker patlatma oyunu olarak karşımıza çıkan yapım heyecan verici birbirinden farklı bölümler ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Yıllardır çeşitli güncellemeler ile içeriğini genişletmeyi başaran yapım, en son 22 Mayıs 2019’da güncelleme aldı.

Yapım Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip.