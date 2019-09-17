Klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oyunculara sunulan Sugar Store bir şeker patlatma oyunudur.

Hayallerimizdeki tatlıcı dükkanını açmaya çalışacağımız oyunda birbirinden farklı bulmacalar da yer alacak. Oyuncular bu bulmacaları çözerek çeşitli aksesuarlar almaya hak kazanacak ve tatlıcı dükkanlarını geliştirmeye çalışacaklar.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapımda aynı türde ve renkte yer alan nesneleri bir araya getirerek yok etmeye çalışacağız. Oyuncular bu bulmacaları çözdükten sonra kendi dükkanlarını tasarlayabilecek ve diledikleri gibi düzenleyebilecekler.

Rengarenk atmosferi ve eğlenceli yapısı ile kısa sürede 100 bin oyuncuya ulaşan yapım günden güne kitlesini artırmaya da devam ediyor.