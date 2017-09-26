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Summoner's Greed 1.2.0 (ios)
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  5. Summoner's Greed - iPhone ve iPad için Aksiyon Oyunu

Summoner's Greed

1.2.0
ios
Summoner's Greed
ÜCRETSİZ
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Uğur Sağlam
Uğur Sağlam

Summoner's Greed oyununda silahlarınızı kuşanın ve kralın hazinesini koruyun!

Savunma oyunlarını seviyorsanız Summoner's Greed tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Summoner's Greed oyunu ile birlikte tüm silahları satın almalı ve kralın altınlarını korumak için savunma yapmaya başlamalısınız.

Summoner's Greed, savunma yapmanızı amaçlayan bir mobil oyundur. Oyunda kralın hazinesini korumaya çalışıyorsunuz. Kral bu hazineyi tüm adamları arasından sadece size emanet etti. Bu yüzden kralın bu güvenini boşa çıkarmayın ve başarılı savunma sistemleri kurmaya çalışın.

Summoner's Greed oyununda birçok farklı silah bulunmakta. Bu silahları düşmanların geleceği yola yerleştirmeniz gerekiyor. Öncelikli olarak düşmanı yavaşlatacak daha sonra da düşmanı öldürecek bir şekilde silahları yerleştirin. Siz bu işlemleri yaptıktan sonra düşmanlar kralın hazinesi için saldırmaya başlayacaktır. Oyunun ilk başlarında saldırıları başarı ile püskürteceksiniz. Fakat ilerleyen bölümlerde düşmanlar daha güçlü bir şekilde geri dönmüş olacak. Bu yüzden silahlarınızı her bölüm sonunda güçlendirmeyi ihmal etmeyin.

Aksiyon dolu müzikleri ve başarılı grafikleri ile birlikte Summoner's Greed oyununu çok seveceksiniz. Hemen şimdi Summoner's Greed oyununu indirin ve kralın hazinesini savunmaya başlayın!

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