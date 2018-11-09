Summoners & Puzzles, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Heyecan verici bir ortama sahip olan oyunda sürükleyici bir deneyim yer alıyor. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Güçlü yaratıklarla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda kendi kart koleksiyonunuzu da genişletebiliyorsunuz. Eşsiz deneyim sunan Summoners & Puzzles, sizleri bekliyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Eşleştirme oyunları sevenlerin beğenerek oynayabileceğini söyleyebileceğim oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Summoners & Puzzles, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Summoners & Puzzles oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.