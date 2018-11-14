Mobil platformun başarılı oyun geliştiricileri arasında yer alan Plarium LLC, Sun City adlı mobil bulmaca oyunu ile yüzbinlerce oyuncuya ulaştı.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Sun City, oyunculara sunduğu ücretsiz bulmacalar ile keyif dolu anlar sunuyor. Kaliteli grafiklere ve renkli bir oynanış atmosferine sahip olan mobil oyunda aynı cinsteki nesneleri ve eşyaları yan yana yada alt alta getirerek yok etmeye çalışacak ve o seviyeyi geçerek kendimize ait olan bir haritada kendi şehrimizi kurmaya çalışacağız.

Oyun içerisinde kendi şehrimizi oluşturmak için farklı seviyedeki bulmacaları çözmeye çalışacağız. Kolaydan zora doğru ilerleyen bulmacalar ile oyuncular hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşacaklar. İnternet bağlantısı gerektirmeden oynanabilen başarılı mobil bulmaca oyunu şuanda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır.

Günlük ücretsiz ödüller de sunan başarılı yapım, mobil platform oyuncularıan ücretsiz olarak sunulmuştur. Dileyen oyuncular hemen uygulama marketlerinden indirerek oynamaya başlayabilirler.

İyi eğlenceler dileriz.