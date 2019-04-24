Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Sunday Avenue ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Sürükleyici yapısı ile 7’den 70’e her kesime hitap eden oyunda rengarenk bir yapı bizleri bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım Tortuga Team imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Oyun içerisinde bizden istenilen görevleri başarmaya çalışacağımız yapımda güzel bir tatil tesisi kurmaya çalışacak ve daha fazla müşteri çekebilmek için ter dökeceğiz.

Oyuncular kendilerine verilen alanda keyifli tatil ortamı oluşturken diğer yandan da eğlenceyi ihmal etmeyecekler. İki farklı mobil platformda internetsiz oyanan Sunday Avenue ilgiyle oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.