Super Idle Cats-Farm Tycoon Game

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Super Idle Cats, kedilerden yardım alarak bir çiftlik inşa edebileceğiniz ve çeşitli meyveler yetiştirebileceğiniz stres giderici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

3 boyutlu grafikler ve keyif verici müzikler ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, başrolde bulunan kedi karakteri ile sıfırdan bir meyve çiftliği inşa etmek ve bu meyveleri pazarlamaktır. Oyunda sadece kedilerin yer aldığı bir dünya ve bilinenin aksine meyveyi çok seven onlarca kedi karakteri bulunmaktadır. Farklı meyveler yetiştirerek çevrenizdeki kedilere satmalı ve para kazanmalısınız.

Oyun içerisinde bahçenizde yetiştirebileceğiniz muz, karpuz, Hindistan cevizi ve ananas gibi onlarca farklı meyve çeşidi yer almaktadır. Ürettiğiniz meyveleri etraftaki kedilere satabilir ve seviye atlayarak farklı araçları satın alabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyun severlere ücretsiz olarak sunulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Super Idle Cats, günün stresinden uzaklaşarak keyifli dakikalar geçirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.