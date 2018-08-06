Super Starfish, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeteneklerinizi geliştirip eğlenceli vakit geçirebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olan Super Starfish, evrendeki türlü engellerden kaçarak puanlar topladığınız bir oyundur. Egzotik bir atmosfere sahip olan oyunda yeteneklerinizi sergileyerek arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda deniz yıldızlarını da toplayarak daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Super Starfish ile aynı zamanda basit oynanışıyla da ön plana çıkıyor. Super Starfish sizleri bekliyor.

Super Starfish oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.