Esrarengiz mekanlarda dolaşarak gizli nesneleri bulabileceğiniz ve şehri etkisi altına alan kötü büyüleri ortadan kaldırabileceğiniz Surface: Return to Another World, binlerce oyun tutkunu tarafında keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve sürükleyici özelliği ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, gizem dolu olayları araştırarak sır perdesini aralamak ve kayıp eşyaları bularak görevleri tamamlamaktır. Gizli nesneleri bulmak için çeşitli ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Bölümlerde bulunan bulmaca ve eşleştirme oyunlarını oynayarak ipuçlarına ulaşabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Ayrıca birçok esrarengiz mekan ve olay bulunmaktadır. Bulmacaları ve eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak ipucu kazanabilirsiniz. Bu sayede doğru izler sürebilir ve kayıp nesneleri bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz Surface: Return to Another World, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.