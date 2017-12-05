SurveyMonkey uygulamasını kullanarak hedef kitlenize yönelik çevrimiçi anketlerinizi iOS cihazlarınızdan oluşturabilirsiniz.

Müşterileriniz veya çalışanlarınız için geri bildirim, memnuniyet, araştırmalar ve diğer konular hakkında anketler düzenlemek isteyebilirsiniz. Bu tür anketler doğrultusunda çalışmalarınızı ve diğer faaliyetlerinizi ihtiyaçlara ve isteklere yönelik olarak düzenleyebilirsiniz. Bu iş için tam donanımlı bir anket uygulaması na ihtiyaç duyuyorsanız, SurveyMonkey uygulamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Uygulamada bulunan hazır şablonları kullanarak veya sıfırdan kendi şablonlarınızı oluşturarak anketler düzenleyebileceğiniz uygulamada, soracağınız sorular için yardım alabileceğiz bir soru bankası da bulunuyor. Ankette bulunan yazıların renklerini değiştirebilme, resim veya firma logosu ekleme gibi seçenekler de sunan uygulamada oluşturduğunuz anketleri ister e-postayla isterseniz de diğer mecralarda kolayca paylaşabiliyorsunuz. Hedef kitlenize ulaşmanızda büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğüm SurveyMonkey uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.