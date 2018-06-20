Survival Barren Roads, PUBG, Fortnite gibi online hayatta kalma temelli battle royale oyunu. İlk olarak iOS platformunda indirilebilir olan oyun, apokaliptik dünyada geçiyor. Bir yanda en güçlü silahlarla insanlara dünyayı dar eden kötüler, diğer yanda yaşam mücadelesi veren masum insanlar… Üssünüzü kurun ve diğer oyuncularla ölümüne çatışın veya bulunduğunuz yeri arkadaşlarınızla birlikte savunun!

Görsel açısından PUBG ve Fortnite’ın yanına bile yaklaşamasa da oynanabilir seviyede Barren Roads. Online üç boyutlu çok oyunculu (multiplayer) hayatta kalma oyunu olarak tanıtılan yapımda daha iyi bir yaşam sürebilmek adına bulundukları yeri terketmek isteyen insanlarla büyük kötülerin mücadelesine dahil oluyorsunuz. Yaşama sarılan bir avuç insan olarak kendi barınağınızı kuruyor, üssünüzü yerle bir etmek isteyen düşmanlara karşı yerinizi savunmanın yollarını arıyor, diğerleriyle gücünüzü birleştirerek mücadele ediyorsunuz. Silahla klasik çatışmadan araca binip kaçmaya her türlü aksiyona giriyorsunuz.