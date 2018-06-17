Survival Tactics oyununda onlarca şehrin bulunduğu bir haritada kendi şehriniz kurmanız ve yönetmeniz gerekiyor. iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Survival Tactics oyununda sizi büyük savaşlar bekliyor olacak.

Survival Tactics oyununda ilk olarak kendinize küçük bir şehir yapmalısınız. Bu şehirde halkınız ve savaş yapmak için ordunuz olacak. Şehriniz ne kadar gelişmiş olursa ordunuz da o kadar güçlü olacaktır. Fakat oyunun ilk başlarında güçlü bir orduya ihtiyacınız yok. Bu yüzden şehrinizi korumaya yetecek küçük bir ordu kurmanız yeterli. Kurduğunuz bu orduya komutan atamayı da unutmayın.

Gelişmiş grafikleri ve gerçekçi ses efektleri sayesinde Survival Tactics oyununu oynarken oldukça fazla eğleneceksiniz. Oyuna arkadaşlarınızı da davet edebilir ve onlarla online savaşlar yapabilirsiniz. Bu sayede kimin ordusunun daha güçlü olduğunu anlayabilirsiniz. Savaşı kaybeden taraf ise ganimetlerini kaybedecek. Bu yüzden savaşlarınız oldukça çekişmeli olacaktır.

Survival Tactics oyununda yapabileceğiniz yüzlerce farklı aktivite var. İsterseniz gemiler satın alıp ticaret yapabilir, isterseniz de farklı arsalara yeni şehirler kurabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir oyun olan Survival Tactics'i hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.