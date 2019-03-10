Survivor Dangerzone zombi kıyametinde hayatta kalanları kontrol ettiğiniz aksiyon ve hayatta kalma oyunudur. Şehir kalıntılarında zombilere karşı savaş, her türlü kaynağı ve materyali topla, güvenli evini inşa et ve çeşitli silahlar ve ekipmanlar üretmelisin. Belki de en sonunda şehirden çıkma şansı olacak.

Hayatta kalmak için, üç farklı şeyi yönetmelisiniz: sağlık, açlık ve akıl durumun. Bu sürekli yemek yemek, mola vermek ve zombilerin neden olduğu yaraları sarmak zorunda olduğunuz anlamına gelir. Zombiler tarafından çok fazla yaralanırsanız etrafı aramaya başlayın!

Amacınız neredeyse terk edilmiş bir şehirde her türlü kaynağı araştırmak, diğer kurtulanları kurtarmak ve yolunuzu geçen tüm zombileri yok etmek üzerine kurulu. Hadi sen de bu zombi dolu dünyaya giriş yap!