Ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Survivor Mr.Who, hayatta kalmak için yabani hayvanlarla mücadele edeceğiniz ve ormanlı bir arazide kendi evinizi inşa ederek yaşam savaşı vereceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Basit ama ayrıntılı grafikleri ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, ormanlık alanda inşa edeceğiniz evinizi yabani hayvanların saldırısından koruyarak hayatta kalmak için mücadele etmek ve avlanarak beslenme ihtiyaçlarınızı gidermektir.

Çeşitli savaş aletleri ve tuzaklardan yararlanarak ormandaki hayvanları avlayabilir ve yaşamınızı sürdürerek seviye atlayabilirsiniz. Seviye atladıkça hayatta kalmak için kullanabileceğiniz daha fazla malzemenin ve silahın kilidini açabilirsiniz.

Ayrıca yeni alanlar keşfedebilir ve gece avlarına çıktığınızda daha fazla hayvanla karşılaşabilirsiniz. Kılıç, balta, mızrak, mayın, tüfek, bomba atan uçak ve daha birçok silahtan yararlanarak avlanabilir ve hayatta kalmayı başarabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Survivor Mr.Who, rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.