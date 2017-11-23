Survivor Royale, 100 oyunculu geniş haritalar sunan TPS oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yapım, diğer üçüncü şahıs nişancı oyunlarından farklı bir çizgide. Tek başınıza veya ikili, dörtlü takımlar halinde oynama seçeneği sunulan oyunda düşmanlar doğrudan karşınıza çıkmıyor. Paraşütle inip keşif yapmanız gerekiyor.

iPhone ve iPad’de oynadığım en kaliteli grafiklere sahip TPS oyunu değil belki ama oynarken en fazla keyif aldığım yapım Survivor Royale. Oyun, 100 oyuncuyu içerisine alabilen oldukça geniş haritalar sunuyor. Detaylı tasarlanan haritalarda düşmanları bulup temizlemeye çalışıyorsunuz. İster tek ilerleyen, ister takım halinde oynayın, düşmanı bulmak için 20 dakika süreniz var. Bu süre dolmadan haritadaki tüm düşmanları temizlemelisiniz. Düşmana ne kadar yaklaştığınızı pusuladan, tam yerlerini de haritadan görebiliyorsunuz.

100’e yakın oyuncunun katıldığı, sadece 1 oyuncunun hayatta kalabildiği TPS oyununda eğitim bölümü de bulunmakta. Gerçek savaşa girmeden eğitimi tamamlamanızı şiddetle öneririm.