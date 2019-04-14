Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Sushi Bar, dünyanın farklı bölgelerine restoranlar açabileceğiniz ve ünlü aşçılarla çalışabileceğiniz keyif verici bir oyundur.

Eğlenceli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, suşi restoranları kurarak farklı lezzetler keşfetmek ve müşterilerinizi memnun ederek para kazanmaktır. Suşi yemekleri satarak kazancınız artırabilir ve yeni malzemelerin kilidini açabilirsiniz. Verilen görevleri tamamladıkça seviye atlayabilir ve yeni restoranlar açarak dünyanın her yerine yayılabilirsiniz.

Oyunda suşi yemekleri yaptırabileceğiniz onlarca ünlü aşçı yer almaktadır. Bu aşçılarla çalışarak olabildiğince fazla müşteri çekebilir ve kazancınızı katlayarak zengin olabilirsiniz. Dönen bir platformun etrafında yemeklerini bekleyen müşterilere zamanında siparişlerini teslim etmeli ve görevleri yerine getirmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan keyifle oynayabileceğiniz Sushi Bar, yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan stres giderici kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.