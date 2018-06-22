Suzy Cube, sevimli mi sevimli bir küp karakteri kontrol ettiğiniz üç boyutlu platform oyunu. Grafikler yeni nesil ancak ses efektleri ve müzikler yıllar öncesinin atari oyunlarını anımsatıyor. Hoplamalı zıplamalı platform oyunlarını seviyorsanız öneririm.

Aksiyon dozu yüksek, yer yer bulmacaların karşıladığı macera platform oyunu Suzy Cube, yenilikçi kontrol sistemiyle hem telefonda hem de tablette keyifli oynanış sunuyor. Oyunda kapak resminde gördüğünüz sevimli beyaz bir küp karakterin yerine geçiyorsunuz. Kalenin kayıp hazinelerini kafataslarından kurtarmak gibi zorlu bir görevi alıyorsunuz. Hiçbir silahınız yok ve bölümleri belli bir süre içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Bölüm sayısı 40, toplam can hakkınız ise 9.