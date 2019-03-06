Yüz binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve simülasyon oyunları kategorisinde yer alan Swarm Simulator: Evolution, farklı simülatör karakterleri oluşturabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici görüntü grafikleri ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda amaç, farklı simülatörleri yönetmek ve onları geliştirerek daha güçlü karakterler oluşturmaktır. Oyunda, larva ve dron gibi çeşitli özellikleri bulunan birçok simülatör karakterine ulaşabilirsiniz. Bu karakterlerden istediğinizi seçebilir ve simülatörünüzle birlikte heyecan dolu bir serüvene atılabilirsiniz. Sonraki bölümlerin kilidini açmak için size verilen görevleri başarıyla tamamlamalı ve seviye atlamalısınız.

Sınırlı sayıda simülatörle oyuna başlayıp, seviye atladıkça onlarca farklı simülatöre sahip olabilirsiniz. Bu karakterlerin özelliklerini yükseltebilir ve daha güçlü simülatörler elde edebilirsiniz. 3D grafiklerle tasarlanmış bu oyun ile dilediğiniz karaktere mutasyon geçirtebilir ve farklı simülatörler oluşturabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da sorunsuz bir şekilde oynanabilen ve ücretsiz olarak sunulan Swarm Simulator: Evolution, simülasyon oyunları arasında oldukça popüler bir yere sahiptir. Sizde bu oyun ile eğlenceli anlar yaşayabilir ve sürükleyiciliği sayesinde sıkılmadan oynayabilirsiniz.