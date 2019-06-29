Birbirinden sevimli hayvan karakterleri ile birlikte büyük bir pastane inşa edebileceğiniz ve lezzetli tatlılar pişirebileceğiniz Sweet Escapes, bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve sevimli hayvan figürleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli eşleştirme ve bulmacalar yaparak puan toplamak ve pastane için gereken malzemelerin kilidini açmaktır. Onlarca farklı renk ve şekle sahip blok yığınları arasından doğru eşleştirmeleri yapmalı ve ihtiyacınız olan puana ulaşmalısınız. Aynı renk ve şekildeki en az 3 bloğu bir araya getirerek blokları patlatabilir ve bulmacaları çözebilirsiniz. Bu sayede pastaneyi inşa etmek için ihtiyacınız olan tüm malzemelerin kilidini açabilirsiniz. Eğlenceli bulmacaları ve sürükleyici özelliği sayesinden bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Sweet Escapes, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.