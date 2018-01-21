SwiftCall uygulamasıyla iOS cihazlarınız üzerinden dünyanın pek çok noktasına ücretsiz aramalar gerçekleştirebilirsiniz.

3G, 4G ve Wi-Fi bağlantıları üzerinden ücretsiz telefon görüşmeleri yapabilmenizi sağlayan SwiftCall uygulaması, hattınız üzerinden dakikalarınızı harcamadan ve yurt dışı aramalarına para yağdırmadan iletişim kurmanıza olanak sağlıyor. Oldukça basit ve modern bir arayüz sunan uygulamada, telefon çeviriciyi kullanarak alan kodlarıyla birlikte mobil ve sabit hatları arayabiliyorsunuz.

Görüşmelerinizde kullanabilmeniz amacıyla, her gün “check-in” yaparak krediler kazanabileceğiniz SwiftCall uygulamasında, yüksek ses kalitesiyle kesintisiz görüşmeler yapabilirsiniz. İnternet bağlantınızın yeterince hızlı olmasıyla birlikte sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz uygulamada mikrofonu susturma ve hoparlör gibi butonları da kullanabilirsiniz. Eğer siz de ücretsiz telefon görüşmeleri yapmak istiyorsanız SwiftCall uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.