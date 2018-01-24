Swim Out, iPhone ve iPad’de oynanabilen yüzme oyunlarından grafiklerinin yanında oynanışıyla ayrılıyor. Bulmaca öğeleri içeren sıra tabanlı oynanışa sahip ilginç bir yüzme oyunu.

Yüksek kalitede hayranlık uyandıran sanatsal grafiklere sahip yüzme oyununda 100 bölüm boyunca yüzücüyü sudan çıkarmak için kafa patlatıyoruz. Kimi zaman havuzda, kimi zaman denizde, kimi zaman da nehirde yüzen sporcumuz kendisiyle aynı yerde yüzen ve eğlencenin dibine vuran insanlara değmeden sudan çıkmaya çalışıyor. Kurbağalama yüzme tekniğiyle yüzen insanlardan profesyonel dalıcılara, farklı su araçları kullanan insanlardan ayağını sokarak serinleyen veya su yatağında öylece keyif yapan insanlara birçok insan karakterimize engel teşkil ediyor.

Gittikçe zorlaşan bölümler sunan bulmacalarla dolu yüzme oyununda 12 farklı yüzücü ve su tabancasından palete 12 farklı obje ile karşılaşıyoruz. Göz alıcı manzaralar eşliğinde yüzmenin keyfini çıkarıyoruz. Kafa çalıştırmaya zorlayan bulmaca oyunlarıyla yüzme oyunlarını birleştiren bu yapımı kesinlikle oynamalısınız.