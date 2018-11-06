Swing..!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir beceri oyunudur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda en uygun zamanda ekrana dokunarak küpleri serbest bırakıyor ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda yer çekimine meydan okuyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Swing..!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyor ve aynı zamanda da eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Giderek zorlaşan bölümlerin üstesinden gelmek için son derece dikkatli olmanız gereken Swing..!, sizleri bekliyor. Sürükleyici etkisi de bir hayli ön planda olan Swing..! oyununu sakın kaçırmayın.

Swing..! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.