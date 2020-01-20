Mavi renkteki onlarca topu tek bir hamlede yukarı doğru fırlatarak sayı bloklarını kırmak için mücadele edeceğiniz ve zihin açıcı bulmacalar çözeceğiniz Swipe Brick Breaker, 10 milyondan fazla oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren sürükleyici bir oyundur.

Düşündürücü bulmacalardan oluşan zorlu parkurları ile dikkat çeken bu oyunda amaç, onlarca toptan oluşan dizinleri kontrol ederek havada asılı olan sayı bloklarını düşürmek ve maksimum puana ulaşarak yolunuza devam etmektir.

Topları tek hamlede atarak blokları kırmalı ve topların sayısınız azaltmadan sonraki parkurlara ulaşmalısınız. Toplar sayı bloklarına çarptıkça patlar ve git gide sayıları azalır. Elinizdeki topları muhafaza ederek yeşil topları vurmalı ve ekstra top kazanmalısınız.

Bu sayede blokları daha kolay kırabilir ve yüksek puanlara erişebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zeka geliştirici bulmacaları ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyundur.

Android ve İOS sürümlere sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Swipe Brick Breaker, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.